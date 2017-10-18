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Украина вернула в госсобственность 132 га на границе с Венгрией

Международная панорама
18 октября, 16:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, октября. /ТАСС

В целом, "на всех участках границы судебные решения в пользу государства приняты относительно 51 участка", отметили в Госпогранслужбе Украины

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Украина вернула в государственную собственность 34 земельных участка, расположенных вдоль границы с Венгрией. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области только на участке Мукачевского пограничного отряда (граница с Венгрией - прим. ТАСС) вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектара", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что соответствующее решение было принято судом.

В целом, "на всех участках границы, судебные решения в пользу государства приняты относительно 51 участка", добавили в Госпогранслужбе, на рассмотрении в судах находятся еще 70 подобных дел.

14 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что участок украинской границы с Венгрией в Закарпатье протяженностью 150 километров фактически находится в частных руках, и пограничники фактически не имеют туда доступа. Позднее, комментируя слова Матиоса, спикер Госпогранслужбы Олег Слободян признал, что значительное количество земель, которые прилегают к границе, еще в 1990-х годах были переданы в частную собственность, но заверил, что граница Закарпатья с Венгрией полностью контролируется.

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