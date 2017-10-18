Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: организаторы протеста в Киеве координируют свои действия в чате "Карфаген"

Международная панорама
18 октября, 15:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, октября. /ТАСС

По данным украинского издания "Вести", акции хорошо спланированы, и каждая партия приводила людей на определенное место перед Радой

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Организаторы акции протеста в правительственном квартале Киева координируют действия у стен Рады в чате "Карфаген", название которого отсылает к известному латинскому афоризму. Об этом в среду пишет украинское издание "Вести".

Смотрите также

В центр Киева стянуты три тысячи полицейских

Спикер Рады потребовал от митингующих разблокировать подходы к парламенту

Кремль констатирует нестабильную ситуацию в Киеве

Так, пишет издание, "лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко в чате сообщил, что сегодня собрать людей вряд ли выйдет, тем более не выйдет мотивировать их стоять всю ночь, их лучше отпустить, а следующий сбор планировать на четверг". А переписку, которую просматривал депутат от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко, удалось снять на камеру непосредственно в стенах украинского парламента.

"Судя по переписке, акции протеста хорошо спланированы, а каждая партия приводила людей на заранее определенное место под Радой. Например, "автомайдан" должен размещаться на улице Грушевского, пишет представительница "Руха новых сил" Михаила Саакашвили Ольга Галабала. Между делом организаторы спрашивают у депутатов в Раде, как исполняются их требования. В чате засветилась и депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук", - уточняет издание.

"Карфаген должен быть разрушен" - латинский афоризм, его приписывают полководцу и политическому деятелю Древнего Рима Катону Старшему, который был непримиримым противником Карфагена. Плутарх, описывая его биографию, отмечал, что этой фразой он заканчивал любое выступление в Сенате. В современной трактовке афоризм используют как призыв к борьбе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акции протеста в Киеве
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама