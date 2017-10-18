СМИ: организаторы протеста в Киеве координируют свои действия в чате "Карфаген"

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Организаторы акции протеста в правительственном квартале Киева координируют действия у стен Рады в чате "Карфаген", название которого отсылает к известному латинскому афоризму. Об этом в среду пишет украинское издание "Вести".
Так, пишет издание, "лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко в чате сообщил, что сегодня собрать людей вряд ли выйдет, тем более не выйдет мотивировать их стоять всю ночь, их лучше отпустить, а следующий сбор планировать на четверг". А переписку, которую просматривал депутат от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко, удалось снять на камеру непосредственно в стенах украинского парламента.
"Судя по переписке, акции протеста хорошо спланированы, а каждая партия приводила людей на заранее определенное место под Радой. Например, "автомайдан" должен размещаться на улице Грушевского, пишет представительница "Руха новых сил" Михаила Саакашвили Ольга Галабала. Между делом организаторы спрашивают у депутатов в Раде, как исполняются их требования. В чате засветилась и депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук", - уточняет издание.
"Карфаген должен быть разрушен" - латинский афоризм, его приписывают полководцу и политическому деятелю Древнего Рима Катону Старшему, который был непримиримым противником Карфагена. Плутарх, описывая его биографию, отмечал, что этой фразой он заканчивал любое выступление в Сенате. В современной трактовке афоризм используют как призыв к борьбе.