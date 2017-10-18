Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый глава МПС призвала парламентариев продолжать диалог и содействовать делу мира

Международная панорама
18 октября, 17:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, октября. /ТАСС

Председатель союза отметила важность многостороннего подхода к вопросам защиты демократии и прав человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Новый председатель Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Баррон (Мексика) призвала парламентариев всех стран продолжать диалог и содействовать делу мира.

Смотрите также

Матвиенко пожелала успешной работы новому председателю МПС

МПС направит в ООН обращение о проведении конференции по межрелигиозному диалогу

Новым председателем МПС избрана Габриэла Куэвас Баррон из Мексики

"Здесь собрались почти все парламенты мира, они встречались, обсуждали совместную работу, нам нужно продолжать этот диалог и содействовать делу мира", - сказала она на итоговой пресс-конференции 137-й ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.

"Парламентарии представляют разнообразие своих обществ, представляют различные идейные течения по всему миру. Необходимо, чтобы все были услышаны. Мы должны обеспечить это, такова наша ответственность, мы это понимаем", - добавила новый глава МПС.

"Мы понимаем, что должны защищать демократию и права человека на этом этапе развития человечества, мы также должны отстаивать многосторонний подход и развивать его", - подчеркнула Габриэла Куэвас Баррон.

Она также считает, что МПС должен использовать свои возможности для разрешения глобальных проблем. Председатель союза напомнила, что одной из важных задач парламентариев является ратификация международных соглашений. "У нас есть и другая важная задача - имплементировать эти международные соглашения на национальном уровне, и я уверена, что мы можем подать миру очень положительный пример", - заключила политик.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
2
Судебная экспертиза не нашла следов алкоголя у сбитого в Балашихе ребенка
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
5
Москву ждут похолодание, снег и гололед
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама