Новый глава МПС призвала парламентариев продолжать диалог и содействовать делу мира

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Новый председатель Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Баррон (Мексика) призвала парламентариев всех стран продолжать диалог и содействовать делу мира.
"Здесь собрались почти все парламенты мира, они встречались, обсуждали совместную работу, нам нужно продолжать этот диалог и содействовать делу мира", - сказала она на итоговой пресс-конференции 137-й ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.
"Парламентарии представляют разнообразие своих обществ, представляют различные идейные течения по всему миру. Необходимо, чтобы все были услышаны. Мы должны обеспечить это, такова наша ответственность, мы это понимаем", - добавила новый глава МПС.
"Мы понимаем, что должны защищать демократию и права человека на этом этапе развития человечества, мы также должны отстаивать многосторонний подход и развивать его", - подчеркнула Габриэла Куэвас Баррон.
Она также считает, что МПС должен использовать свои возможности для разрешения глобальных проблем. Председатель союза напомнила, что одной из важных задач парламентариев является ратификация международных соглашений. "У нас есть и другая важная задача - имплементировать эти международные соглашения на национальном уровне, и я уверена, что мы можем подать миру очень положительный пример", - заключила политик.