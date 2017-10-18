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Источник: переговоры США и Турции по разрешению визового кризиса прошли позитивно

Международная панорама
18 октября, 17:01 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 18, октября. /ТАСС

Другие подробности двухсторонней встречи пока не раскрываются

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АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Переговоры между делегациями Госдепартамента и представителями министерства иностранных дел Турции об отмене приостановки выдачи неиммиграционных виз прошла позитивно. Об этом сообщили в среду источник в МИД республики.

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"Переговоры с американской делегацией прошли позитивно", - сообщил группе журналистов представитель министерства.

Другие подробности их встречи не раскрываются. Прибывшую в турецкую столицу делегацию Госдепа возглавляет первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн.

Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС) живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого республика обвиняет в организации госпереворота 15 июля 2016 года.

Между тем посол США в Анкаре Джон Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, в свою очередь Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.

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