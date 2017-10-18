С начала года во Франции предотвращено 13 терактов

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции с начала года сумели предотвратить уже 13 крупных терактов. Об этом сообщил в среду президент республики Эмманюэль Макрон, выступая в Елисейском дворце с программной речью о реформе органов безопасности в стране.

"С начала года удалось предотвратить 13 терактов, благодаря чему были спасены десятки, если не сотни жизней", - сказал президент.

Макрон также отметил, что угроза терроризма, сохраняющаяся во Франции на чрезвычайно высоком уровне, имеет "постоянный, долгосрочный характер и принимает многочисленные формы". В связи с этим он подчеркнул, что ряд положений чрезвычайного положения, действующего во Франции с 2015 года, было совершенно необходимо ввести в законодательство на постоянной основе, для чего правительство подготовило соответствующий законопроект.

"Чрезвычайное положение было полезным, особенно в первые дни после терактов [2015 года], - сказал глава республики. - Но мы видим уже многие месяцы, что эффективность чрезвычайного положения больше не соответствует вызовам".

Чрезвычайное положение было введено во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже и в дальнейшем неоднократно продлевалось. В последний раз это было сделано в июле нынешнего года, и теперь режим ЧП действует до ноября. При этом глава государства обещал, что в дальнейшем власти отменят этот особый режим, ужесточив меры безопасности на законодательном уровне. В октябре парламент республики большинством голосов одобрил соответствующий закон.

Президент также добавил, что изменение характера террористической опасности требует и изменения методов борьбы против терроризма.

"Мы живем в нестабильном мире, в котором угрожающая нам опасность претерпела сильные изменения. Эта угроза стала эндогенной, то есть во все большей мере связанной с другими формами преступности, с другими угрозами и рисками, существующими во французском обществе. Это означает, что нам следует адаптировать к этим новым условиям жизни нашу организационную структуру и нашу реакцию на происходящее", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на сайте Елисейского дворца.

"Нередко мы уже имели дело с попытками террористических актов, предпринимающие которые люди имели уголовное прошлое", - сказал Макрон. "Для общества стало все более присущим насилие. В результате все более сложной и опасной стала служба для многих полицейских", - отметил президент Франции.

Он указал также на важную задачу обеспечения безопасности многочисленных общественных мероприятий, "находящихся под серьезной угрозой атаки террористов". "Главная задача государства - это обеспечить безопасность граждан", - подчеркнул при этом президент.

Новые меры

Он сообщил, что "с декабря в стране будет начато осуществление новой программы борьбы против радикализации" людей, склонных к террористической деятельности. "Следует, чтобы мерам по противодействию радикализации люди подвергались с молодого возраста", - подчеркнул Макрон.

"Я принял также решение усилить как территориальную разведывательную деятельность, так и сбор разведсведений в пенитенциарных заведениях", - сказал президент Франции. "Мною будут подписаны в ближайшее время 13 президентских декретов относительно активизации разведывательной деятельности", - сообщил глава французского государства.

Президент Франции указал на важность "вести обмен информацией между странами, ведущими борьбу против терроризма". Он сообщил, что Франция и Великобритания "предпримут в ближайшее время инициативу по борьбе против пропаганды исламского радикализма".

Президент Франции подчеркнул важность нового закона о борьбе с терроризмом, который в среду был окончательно одобрен парламентом страны. "Он позволит нам с 1 ноября прекратить действие особого положения в стране", - подчеркнул Эмманюэль Макрон. При этом он отметил, отвечая на критику тех, кто считает закон антидемократичным, что "не намерен сам передавать его на рассмотрение Конституционного совета".