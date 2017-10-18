Премьер Ирака отдал приказ о выводе из Киркука отрядов ополчения

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр и главнокомандующий армией Ирака Хейдар аль-Абади отдал в среду приказ об отводе из провинции Киркук вооруженных отрядов ополчения. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии иракского премьера.
"Ситуация в сфере безопасности в Киркуке нормализовалась и находится под контролем местной полиции и контртеррористических подразделений, - говорится в тексте. - Приказываю исключить присутствие любых других вооруженных формирований в провинции".
При этом аль-Абади отметил, что федеральные силы несут ответственность за безопасность и сохранность имущества всех без исключения граждан.
В ночь на 16 октября аль-Абади отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде". В среду командование операцией объявило о завершении кампании и выполнении поставленных задач на севере Ирака.