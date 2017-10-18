AFP: парламент Франции одобрил законопроект о борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Законопроект "Об усилении внутренней безопасности и борьбы против терроризма" принят в среду парламентом Франции. Об этом сообщило AFP. Завершающее голосование прошло в верхней палате парламента - Сенате.

Новый закон призван внести на постоянной основе в законодательство страны ряд мер, реализуемых ранее исключительно в рамках режима чрезвычайного положения, введенного во Франции в ноябре 2015 года. Это должно позволить 1 ноября нынешнего года отменить особый режим в стране. Закон усиливает полномочия префектов и представителей МВД страны.

Принятию нового закона предшествовали несколько месяцев бурных дебатов в нижней и верхней палатах парламента. Левые силы считали ряд его положений попранием демократических свобод, тогда как правые выражали уверенность, что его положения не достаточны для того, чтобы обеспечить в стране безопасность после отмены чрезвычайного положения.

Домашние аресты

Новый закон вносит изменения в принятие решений относительно обысков - теперь их разрешено проводить по приказу префектов, как при режиме чрезвычайного положения, - но они должны быть согласованы с прокуратурой Парижа и парижским Судом большой инстанции (до введения особого положения разрешение на проведение обысков выдавали исключительно судебные органы при наличии со стороны полиции четкого обоснования необходимости подобной меры - прим. ТАСС). Как проведение обысков, так и назначение домашнего ареста будет контролировать парламент до 2020 года, когда планируется осуществить оценку эффективности и обусловленности таких мер.

В то же время смягчается режим содержания подозрительных лиц под домашним арестом - он вызывал критику со стороны правозащитных организаций. Теперь географические рамки подобного ограничения расширяются, и подозреваемый может получить право перемещаться в рамках установленной территории. При этом само помещение под домашний арест теперь возможно без санкции юридических органов.

Проверки документов

Закон предполагает усиление мер по проверке документов в перспективе возможного пересечения границы. В частности, проверка документов может теперь проводиться не только внутри железнодорожных вокзалов, но и поблизости от них. Более того, вводятся периодические проверки "в радиусе, достигающим 20 км от месторасположения морских портов и аэропортов, из которых осуществляются международные перевозки". В дальнейшем в специальном декрете будут указаны все подпадающие под этот режим порты и аэропорты, а также будут перечислены 118 пограничных контрольно-пропускных пунктов страны.

Эти меры напрямую связаны с тем, что двухлетний срок отступления от положений Шенгенского соглашения, предоставленный Евросоюзом Франции для усиления контроля после терактов ноября 2015 года, истекает 31 октября.

Данные об авиапассажирах

Закон предусматривает имплементацию директивы Европейского союза от апреля 2016 года о создании общей базы данных на авиапассажиров для более эффективного выявления террористов. Теперь Франция будет направлять странам-партнерам и получать от них данные с указанием ФИО пассажиров, их телефонов, маршрутов перелета, количества багажа, методов оплаты и других сведений. Национальное собрание приняло также решение о создании аналогичной электронной базы данных по морским пассажирским перевозкам.

Объекты культа

Статья 2 принятого закона дает право префектам прекращать сроком до 6 месяцев работу объектов религиозного культа с целью пресечения какого-либо содействия актам терроризма. Поводом для этого может стать распространение в устной или письменной форме идей и теорий, направленных на пропаганду и поддержку терроризма, распространение идей, провоцирующих ненависть между людьми или пропагандирующих любого рода дискриминацию. Предусмотрено, что распоряжения со стороны префектов о подобных закрытиях будут вступать в силу через 48 часов после их подписания.

Закон также предусматривает введение наказания за новый род преступлений - агитацию и приобщение к террористической деятельности детей со стороны их родителей. В частности, предусмотрено наказание для родителей, которые вывозят детей в "горячие точки" с тем, чтобы они приобщились там к террористической деятельности.