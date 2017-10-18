Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Спецназ Украины начал в среду вечером штурм палаточного городка у Верховной рады.
Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться. Силовики применили слезоточивый газ. Среди пострадавших оказался народный депутат Украины от "Самопомощи" Егор Соболев, передает агентство УНИАН.
Причиной столкновений стали попытки полиции отобрать щиты у протестующих, в ответ в полицию полетела брусчатка.
К настоящему моменту полиция отступила на площадь Конституции. В то же время, на углу улиц Грушевского и Липской замечен отряд Нацгвардии и спецназа численностью около 300 человек, но никаких активных действий они не предпринимают. Тем временем некоторые митингующие с помощью лома и других металлических предметов разбирают брусчатку на тротуаре.
Во вторник у здания Верховной рады начался митинг, одним из инициаторов которого стал Михаил Саакашвили. Участники выдвинули ряд требований, в частности об отмене депутатской неприкосновенности, внесении изменений в избирательное законодательство, а также создании Антикоррупционного суда.
В конце дня у Рады произошли столкновения полиции и митингующих, которые разбили палатки в Мариинском парке и заявили, что останутся там до выполнения их требований. Перед зданием Рады установлены десятки палаток, над некоторыми поднята партийная символика, а также обозначены регионы, которые представляют протестующие. Рядом расположена полевая кухня, а весь периметр пешеходной зоны у парламента плотно оцеплен полицией и Нацгвардией.