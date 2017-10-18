СМИ: Абэ намерен сыграть с Трампом в гольф во время его визита в Японию в ноябре

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен сыграть в гольф в президентом США Дональдом Трампом, когда тот приедет с визитом в Японию в начале ноября. Как сообщила в среду газета Asahi со ссылкой на правительственные источники, в настоящее время проходят соответствующие согласования.

По данным издания, игра может состояться 5 ноября на полях гольф-клуба Kasumigaseki Country Club в городке Кавагоэ, расположенном в соседней с Токио префектуре Сайтама. К первым лицам могут присоединиться неназванный профессиональный гольфист, а после игры планируется организовать неформальный ужин по случаю приезда Трампа в Японию.

Японские наблюдатели ранее неоднократно отмечали, что в построении личных отношений с американским президентом Абэ делает ставку на "гольф-дипломатию". Когда в ноябре прошлого года Абэ первым из иностранных лидеров встречался с Трампом, на тот момент избранным президентом США, в качестве подарка он привез с собой в Нью-Йорк клюшку для гольфа. Во время визита японского премьера в США в феврале этого года первые лица двух стран сыграли в гольф в поместье "Мар-а-Лаго" во Флориде.

Абэ - не первый японский премьер, играющий в гольф с американским президентом. Еще в 1957 году его родной дед Нобусукэ Киси, возглавлявший тогда правительство Японии, во время визита в США сыграл в гольф с президентом Дуайтом Эйзенхауэром.

Kasumigaseki Country Club был основан в 1929 году и с тех пор неоднократно принимал крупные турниры. В 2020 году он станет одной из площадок для проведения соревнований по гольфу во время токийской Олимпиады. Как пишет Asahi, среди членов этого гольф-клуба немало политиков и крупных бизнесменов.