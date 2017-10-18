После столкновений возле Верховной рады задержаны 11 человек

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Одиннадцать человек из числа протестующих были задержаны после столкновений, который произошли в среду у здания Верховной рады. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
"После столкновений у здания Рады в полицию доставили 11 человек", - сообщили в ведомстве и добавили, что конфликт между митингующими и силовиками возник после того, как представители правоохранительных органов вернули часть щитов, похищенных во вторник у военнослужащих Нацгвардии.
Три человека после установления их личных данных уже отпущены, информировали в полиции.