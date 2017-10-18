Полиция Украины не заинтересована в эскалации конфликта с протестующими в центре Киева

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины не заинтересована в эскалации конфликта с участниками антиправительственных акций у здания Верховной рады в центре украинской столицы. Об этом в среду сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Нацполиция Украины не настроена на эскалацию конфликта во время акции в Киеве", - написал он в Twitter.
Ранее в среду спецназ Украины предпринял первую попытку взять штурмом палаточный городок, разбитый у здания парламента участниками антиправительственных акций. Силовики успели добежать до первых палаток, но там их встретили протестующие вооруженные брусчаткой. Власти применили слезоточивый газ, в результате несколько человек пострадали. Одиннадцать человек из числа митингующих были задержаны, однако позднее полиция их отпустила.