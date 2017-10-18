Порошенко отказался встречаться участвующими в акции протеста депутатами Рады

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Встреча президента Украины Петра Порошенко с представителями акции "Большая политическая реформа", которая со вторника проходит у здания Верховной рады, не состоялась.

Об этом сообщил участник протестной акции, член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Президент не захотел встретиться с представителями акции "Большая политическая реформа", - написал он в Facebook. Ранее Найем сообщал, что встреча должна состояться вечером в среду по его инициативе, на что получено согласие со стороны президентской администрации. По его словам, на встречу пришли Светлана Залищук (БПП), Сергей Лещенко (БПП), Юрий Левченко ("Свобода") и Юрий Деревянко (внефракционный), но Порошенко "решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы, (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо".

По словам Найема, спустя более чем полтора суток после начала акции у Верховной рады "есть понимание, как будут выполняться два из трех требований - парламент проголосует за законопроекты о неприкосновенности и рассмотрит закон об избирательной системе". В то же время, отметил Найем, до сих пор нет никакого ответа относительно третьего требования - закона об антикоррупционном суде. "Сейчас это прерогатива президента - мяч полностью на его стороне", - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в Раде зарегистрирован соответствующий законопроект с положительным заключением Венецианской комиссии, в котором подчеркивается, что такой закон должен внести президент. "Между тем глава государства пытается снять с себя ответственность и не публично, а через разных представителей предлагает парламенту создать рабочую группу, которая, как подсказывает опыт, затянет принятие решения на неопределенное время", - отметил Найем. Он подчеркнул, что группа депутатов пришла "сообщить президенту о готовности авторов законопроекта об антикоррупционном суде отозвать свой вариант закона и получить ответ, когда он готов зарегистрировать свой (президентский) законопроект".

Массовая акция у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", а также ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (запрещен в РФ). Кроме того к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко".

Участники акции заявляли о намерении оставаться на месте, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.