В Ситке начались мероприятия по случаю 150-летия перехода Аляски под контроль США

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НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Служба в православном соборе Михаила Архангела в городе Ситка (бывшем Ново-Архангельске), который считается столицей Русской Америки, началась в среду в рамках мероприятий, приуроченных к 150-летию передачи Аляски от России под юрисдикцию Северо-Американских Соединенных Штатов.
Как сообщил в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС консул-советник Генерального консульства РФ в Сиэтле (штат Вашингтон) Халит Айсин, службу в соборе, заложенном в 1844 году и представляющем уникальный памятник российского присутствия на Аляске, проведет епископ Православной церкви в Америке Давид (Макаффи) и священники, прибывшие из церкви Святого Пантелеймона в Сан-Франциско.
После богослужения по центру Ситки пройдет парад, в котором будут участвовать американские военнослужащие и сотрудники Береговой охраны США, а затем в центре города будет повторена церемония, состоявшаяся ровно 150 лет назад в Форт-Ситка - спуск флага Российско-американской компании и подъем американского флага. Часть участников церемонии будет в русской форме ХIХ века. "На церемонию также приглашены представители коренного населения - индейцы-тлинкиты", - добавил он.
Накануне, по словам Айсина, в Ситке состоялся костюмированный бал, многие из участников прибыли на него в русской национальной одежде: мужчины были в косоворотках, а женщины - в кокошниках.
В Джуно (штат Аляска) Историческое общество штата организовало выставку документов, касающихся перехода Аляски под американскую юрисдикцию. Центральный экспонат выставки - копия Договора о продаже Аляски за $7,2 млн, подписанного 30 марта 1867 года в Вашингтоне.
В октябре 2016 года губернатор Аляски Билл Уокер подписал прокламацию, провозглашающую 2017 год "Годом истории и наследия Аляски". В документе содержится призыв ко всем жителям штата в год 150-летия договора по Аляске "изучать прошлое и применять эти знания во имя более светлого будущего для всех".