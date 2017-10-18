Контактная группа положительно оценила продление особого статуса Донбасса

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в среду в Минске на первое заседание после того, как Киев продлил действие закона об особом статусе Донбасса, без чего весь минский процесс мог вообще оказаться под вопросом.

"Рабочая группа по политическими вопросам положительно оценила закон Украины о продлении особого статуса Донбасса", - заявил журналистам по итогам встречи спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. Однако он не стал вдаваться в детальную оценку принятого закона, который, по мнению большинства наблюдателей, носит чисто формальный характер.

По мнению полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, решение Киева является полумерой. "На сегодняшний день особый статус местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлен лишь на год, - сказал он. - Понятно, что это лучше, чем ничего. Согласно минским договоренностям, одобренным резолюцией ООН, - закон об особом статусе Донбасса должен содержать положение о вступлении его в силу на постоянной основе после выборов на территории ДНР и ЛНР. Однако ничего подобного в новом украинском законодательстве нет".

"Тем не менее, эта полумера позволила сохранить Киев в минском процессе и продолжить диалог, направленный на политическое, мирное урегулированию конфликта", - подчеркнул Грызлов.

А вот республики Донбасса настроены весьма категорично. "Продление действия закона об особом статусе продлило сроки переговоров, но не приблизило выполнение обязательств Киевом", - заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

"За последние полтора года переговоров в политической группе представители Киева ни разу не представили свою официальную документально закрепленную позицию ни по одному из вопросов. После пролонгации действия закона об особом статусе Киев продолжает ту же тактику, что по стандартам ОБСЕ является "недобросовестным ведением переговоров", что способно завести в тупик любой диалог и любой вопрос", - отметил он и добавил, что "именно в этом вопросе, видимо, необходимо влияние гарантов в лице Германии и Франции, а также ОБСЕ как организатора переговоров".

Верховная рада 6 октября приняла закон, которым формально продлила на год действие прежнего закона о введении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, хотя минские соглашения требуют, чтобы такой порядок действовал на бессрочной основе. Более того в документ была внесена оговорка, что особый статус начнет действовать только после вывода "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников" с территории Донбасса.

Обстрелы не прекращаются

На этом фоне участники контактной группы с сожалением отметили, что режим прекращения огня, объявленный с 1 сентября текущего года, по-прежнему не соблюдается. Более того, как сообщил Сайдик, за последние недели наблюдается пятипроцентый рост числа обстрелов. Спецпредставитель ОБСЕ в очередной раз призвал также стороны конфликта в Донбассе "к скорейшему разведению сил и средств у Станицы Луганской", что должно было произойти еще год назад, но также остается нереализованным.

Кроме того, по его словам, стороны в среду обсуждали ситуацию вокруг открытия нового пункта пропуска через линию соприкосновения в населенном пункте Золотое и работы по разминированию в этом районе. "На прошлой неделе разминирование началось", - отметил Сайдик. Но вот завершить процесс к 20 октября, как это было оговорено ранее, явно не удастся.

Так, по словам представительницы ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой, "во время встречи имело место конструктивное обсуждение возможности открытия пункта пропуска". "Обсуждался ряд технических вопросов, договорились в двустороннем порядке урегулировать все моменты", - сказала она, подчеркнув, однако, что сделать все к 20 октября невозможно. "Понимание было, договорились работать на открытие, и дату предварительно согласовать", - заключила представитель ЛНР.

Киев подтвердил достижение некоего компромисса в сроках открытия пункта "Золотое". По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко, он будет открыт "на днях". "Это облегчит передвижение между линией столкновения для тысяч людей", - написала она в Facebook.

Списки пленных согласовать не удалось

Согласовать окончательные списки по обмену пленными участникам контактной группы вновь не удалось. Пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Дарья Олифер утверждала, что на территории республик удерживаются 152 человека. По ее словам, "для их освобождения Украина готова идти на серьезные компромиссы". Однако Киев со своей стороны не пойдет на освобождение тех лиц, которые, по его мнению, не имеют отношения к событиям в Донбассе.

Представители же провозглашенных республик категорически отказываются делить пленных по категориям и настаивают на формуле "всех на всех", как это записано в минских соглашениях. "Не будет деления удерживаемых лиц на категории, мы придерживаемся буквы минских соглашений - обмен "всех на всех", без деления на какие-либо категории", - заявила Кобцева.

В этой связи стороны возложили определенные надежды на предстоящую поездку в Донбасс координатора подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фриша. Сайдик подтвердил, что это произойдет в конце октября.

Следующая встреча контактной группы намечена на 27 октября.