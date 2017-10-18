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WSJ: администрация Трампа облегчит правила применения коммерческих беспилотников в США

Международная панорама
18 октября, 21:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, октября. /ТАСС

В материале газеты уточняется, что правительство отберет для дальнейшей реализации лишь несколько пилотных программ из десяти

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НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует внести послабления в правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коммерческого назначения на территории США. Несколько вариантов достижения этой цели оформлены в виде пилотных программ, которые будут обнародованы в ближайшие дни, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

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По ее сведениям, в частности, предлагается впервые в истории страны согласовать правила Федерального авиационного управления (ФАУ) США со стандартами эксплуатации гражданских БПЛА в городах и отдельных штатах. Администрация президента предлагает оставить ФАУ полномочия регулировать полеты беспилотников на высоте от 60,9 м до 121,9 м, а воздушное пространство на более низких высотах отдать на откуп властям на местах. В настоящий момент полномочия ФАУ распространяются на все воздушное пространство США на любой высоте, уточняет издание.

Согласно его данным, на рассмотрение администрации Трампа направлено более десяти пилотных программ, нацеленных на всемерное расширение применения беспилотников в коммерческих целях в США. Федеральное правительство отберет лишь несколько программ для дальнейшей реализации, уточнила газета.

Применение малоразмерных БПЛА в гражданской сфере интенсифицировалось с того момента, когда в августе 2016 года ФАУ опубликовало первые операционные правила для обычных коммерческих полетов небольших беспилотных авиационных систем (БАС). К началу декабря прошлого года управление выдало более 22000 лицензий коммерческим операторам дистанционных полетов, а более 57000 любителей зарегистрировали свои беспилотные летательные аппараты.

Начальные правила достаточно жестко регламентируют полеты БПЛА. ФАУ планировало подготовить в этом году новые правила, которые позволят выполнять полеты над скоплением людей для передачи видеоинформации о каком-то мероприятии и за пределами прямой видимости - для обследования посевов и мониторинга различных инфраструктур, таких как железные дороги, трубопроводы и линии электропередачи.

Как сообщалось ранее, Почтовая служба США провела в штате Массачусетс первое испытание дрона для доставки посылок в удаленные районы. Беспилотник, созданный компанией CyPhy вылетел из города Марблхед (штат Массачусетс), совершил полет по маршруту над Атлантическим океаном и доставил груз на Чилдрен-Айленд в 5 км от побережья. Гражданские БПЛА берут на вооружение крупнейшая в США сеть универсальных магазинов Wal-Mart, интернет-ритейлер Amazon и многие другие. В крупнейших городах Западного побережья страны таким способом стали доставлять пиццу.

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