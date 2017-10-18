Казахстан и Киргизия договорились о порядке пересечения границы для граждан и транспорта

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в ходе переговоров в Астане договорились с 19 октября обеспечить приоритет при пересечении границы для физических лиц и пассажирских автобусов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Как информировали в ведомстве, состоялись встречи Сагинтаева и Исакова в узком и расширенном форматах. На них рассмотрены вопросы, касающиеся пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил Евразийского экономического союза и ВТО.

"По итогам переговоров стороны договорились с 00:00 часов (19:00 мск) 19 октября текущего года обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

Как информировали в ведомстве, принято решение о создании рабочей группы под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана и Киргизии для подготовки совместной "Дорожной карты" по актуальным вопросам двусторонних экономических отношений.