ООН: война на Корейском полуострове будет трагедией

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ООН, 18 октября. /ТАСС/. Начало войны из-за ситуации вокруг КНДР будет трагедией, избежать ее помогут дипломатические усилия, нацеленные на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я думаю, что начало войны будет трагедией, которую нам необходимо избежать", - сказал административный глава всемирной организации. По его словам, "перед международным сообществом стоит ясная цель: добиться денуклеаризации Корейского полуострова", крайне важным условием для достижения этой цели является общность взглядов в Совете Безопасности ООН. "Единство [среди членов Совбеза] также создает возможность для того, чтобы задействовать дипломатические усилия. На мой взгляд, дипломатия предлагает путь для денуклеаризации [Корейского полуострова], к которой мы все стремимся", - указал он.
Гутерриш подтвердил, что готов подключиться к посредническим усилиям по урегулированию ситуации вокруг КНДР, однако отметил, что для этого необходимо, чтобы вовлеченные в нее стороны дали на это согласие. "Условия для этого пока не созданы", - подчеркнул генеральный секретарь.
В понедельник заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки из-за действий Соединенных Штатов, а ядерная война может начаться "в любой момент".