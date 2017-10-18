Белый дом: власти Сирии и их союзники пытаются помешать освобождению Ракки

Россиянка Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 22:53
Флаги Шри-Ланки и Монголии оказались самыми сложными для боди-арт-художников ВФМСОбщество 18 октября, 22:27
AP: подозреваемый в убийстве в Мэриленде открыл огонь в соседнем штате ДелавэрПроисшествия 18 октября, 22:25
Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подрядСпорт 18 октября, 22:15
Волейболистка сборной России Панкова расторгла контракт с московским "Динамо"Спорт 18 октября, 21:52
Футболист "Спартака" Самедов пропустит шесть недель из-за травмыСпорт 18 октября, 21:31
Контактная группа положительно оценила продление особого статуса ДонбассаМеждународная панорама 18 октября, 21:26
Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 20:59
Комиссия МОК проведет слушания по делам российских спортсменов до конца ноябряСпорт 18 октября, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Сирии и их союзники предпринимают попытки, направленные на то, чтобы помешать освобождению Ракки от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Это утверждала в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"К сожалению, сирийский режим и те, кто его поддерживают, мешают усилиям, направленным на освобождение Ракки", - заявила официальный представитель президента США. "Вместо того чтобы концентрировать внимание на борьбе с ИГ, силы, выступающие на стороне режима, атаковали наших партнеров и попытались блокировать освобождение ими сирийского народа от жестокости ИГ", - сказала Сандерс. Под "нашими партнерами" она имела в виду формирования вооруженной оппозиции Сирии, которым оказывают поддержку США. "Освобождение Ракки ознаменует начало нового этапа в сирийском конфликте", - считает представитель Белого дома.
"Мы продолжим добиваться деэскалации насилия на других полях сражений по всей Сирии", - заверила Сандерс.
Сирийский город Ракка на 90% освобожден от боевиков ИГ, сообщил во вторник журналистам полковник американских сухопутных войск Райан Диллон. Он является официальным представителем штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая ведется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Согласно изложенным Диллоном сведениям, в Ракке осталось около 100 боевиков ИГ.