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Белый дом: власти Сирии и их союзники пытаются помешать освобождению Ракки

Международная панорама
18 октября, 22:55 UTC+3 ВАШИНГТОН 18, октября. /ТАСС

По словам Сары Сандерс, выступающие на стороне сирийского режима силы атаковали формирования вооруженной оппозиции, которые поддерживают США

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ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Сирии и их союзники предпринимают попытки, направленные на то, чтобы помешать освобождению Ракки от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Это утверждала в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"К сожалению, сирийский режим и те, кто его поддерживают, мешают усилиям, направленным на освобождение Ракки", - заявила официальный представитель президента США. "Вместо того чтобы концентрировать внимание на борьбе с ИГ, силы, выступающие на стороне режима, атаковали наших партнеров и попытались блокировать освобождение ими сирийского народа от жестокости ИГ", - сказала Сандерс. Под "нашими партнерами" она имела в виду формирования вооруженной оппозиции Сирии, которым оказывают поддержку США. "Освобождение Ракки ознаменует начало нового этапа в сирийском конфликте", - считает представитель Белого дома.

"Мы продолжим добиваться деэскалации насилия на других полях сражений по всей Сирии", - заверила Сандерс.

Сирийский город Ракка на 90% освобожден от боевиков ИГ, сообщил во вторник журналистам полковник американских сухопутных войск Райан Диллон. Он является официальным представителем штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая ведется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Согласно изложенным Диллоном сведениям, в Ракке осталось около 100 боевиков ИГ.

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Персоны
Сандерс, Сара
Темы
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