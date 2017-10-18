Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избранные главы 18 регионов Венесуэлы принесли присягу перед Конституционной ассамблеей

Международная панорама
18 октября, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Представители оппозиции, победившие в пяти штатах, отказались от участия в церемонии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Губернаторы-социалисты, победившие на региональных выборах 15 октября в 18 из 23 штатов Венесуэлы, в среду принесли присягу перед Конституционной ассамблеей (КА). Трансляция церемонии велась в эфире государственного телевидения.

Смотрите также

Кризис в Венесуэле: как развивалось противостояние властей с оппозицией

"Вы здесь, чтобы выполнить свое обязательство перед родиной, чтобы заботиться о нашем народе", - сказала председатель КА Дельси Родригес, обращаясь к главам регионов. Представители оппозиции, победившие в пяти штатах, участвовать в церемонии не стали, о чем неоднократно заявляли ранее. После объявления результатов выборов оппозиционный "Блок демократического единства" объявил, что не признает их, и потребовал пересчета голосов.

КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля. Оппозиция бойкотировала участие в этом голосовании, а его проведение было встречено неодобрением со стороны большинства стран региона. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
5
Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подряд
6
Полиция Украины не заинтересована в эскалации конфликта с протестующими в центре Киева
7
Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут продолжены в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама