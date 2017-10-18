Избранные главы 18 регионов Венесуэлы принесли присягу перед Конституционной ассамблеей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Губернаторы-социалисты, победившие на региональных выборах 15 октября в 18 из 23 штатов Венесуэлы, в среду принесли присягу перед Конституционной ассамблеей (КА). Трансляция церемонии велась в эфире государственного телевидения.

"Вы здесь, чтобы выполнить свое обязательство перед родиной, чтобы заботиться о нашем народе", - сказала председатель КА Дельси Родригес, обращаясь к главам регионов. Представители оппозиции, победившие в пяти штатах, участвовать в церемонии не стали, о чем неоднократно заявляли ранее. После объявления результатов выборов оппозиционный "Блок демократического единства" объявил, что не признает их, и потребовал пересчета голосов.

КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля. Оппозиция бойкотировала участие в этом голосовании, а его проведение было встречено неодобрением со стороны большинства стран региона. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.