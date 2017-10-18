Избранные главы 18 регионов Венесуэлы принесли присягу перед Конституционной ассамблеей

Россиянка Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 22:53
Флаги Шри-Ланки и Монголии оказались самыми сложными для боди-арт-художников ВФМСОбщество 18 октября, 22:27
AP: подозреваемый в убийстве в Мэриленде открыл огонь в соседнем штате ДелавэрПроисшествия 18 октября, 22:25
Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подрядСпорт 18 октября, 22:15
Волейболистка сборной России Панкова расторгла контракт с московским "Динамо"Спорт 18 октября, 21:52
Футболист "Спартака" Самедов пропустит шесть недель из-за травмыСпорт 18 октября, 21:31
Контактная группа положительно оценила продление особого статуса ДонбассаМеждународная панорама 18 октября, 21:26
Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 20:59
Комиссия МОК проведет слушания по делам российских спортсменов до конца ноябряСпорт 18 октября, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Губернаторы-социалисты, победившие на региональных выборах 15 октября в 18 из 23 штатов Венесуэлы, в среду принесли присягу перед Конституционной ассамблеей (КА). Трансляция церемонии велась в эфире государственного телевидения.
"Вы здесь, чтобы выполнить свое обязательство перед родиной, чтобы заботиться о нашем народе", - сказала председатель КА Дельси Родригес, обращаясь к главам регионов. Представители оппозиции, победившие в пяти штатах, участвовать в церемонии не стали, о чем неоднократно заявляли ранее. После объявления результатов выборов оппозиционный "Блок демократического единства" объявил, что не признает их, и потребовал пересчета голосов.
КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля. Оппозиция бойкотировала участие в этом голосовании, а его проведение было встречено неодобрением со стороны большинства стран региона. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.