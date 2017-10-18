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СБ ООН призвал власти Ирака и курдов вступить в диалог

Международная панорама
18 октября, 23:34 UTC+3 ООН ООН 18, октября. /ТАСС

Члены совета указали на важность продолжения усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"

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ООН, 18 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН выразил в среду обеспокоенность ситуацией в районе города Киркук, где обострились противоречия между центральным правительством в Багдаде и властями курдского автономного района. В опубликованном заявлении для печати члены Совбеза призвали стороны воздержаться от насильственных действий и урегулировать разногласия конституционным путем.

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"Члены Совета призвали все стороны воздержаться от дестабилизирующих действий, включая применение силы и угрозу ее применения, и вступить в конструктивный диалог на основе иракской конституции", - говорится в коммюнике. В СБ ООН указали на важность продолжения усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и выразили поддержку усилиям ООН по налаживанию диалога между иракскими сторонами.

После референдума резко обострилась ситуация вокруг города Киркук - северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной курдским военизированным отрядам "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана. Не входя в состав КАР, Киркук в одностороннем порядке объявил о присоединении к референдуму о независимости автономии.

В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который является и главнокомандующим армии Ирака, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде". Одновременно с операцией в Киркуке иракская армия начала вытеснение "пешмерга" со всех позиций, которые ранее занимали курдские отряды за пределами автономного региона.

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