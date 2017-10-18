Reuters: Каталония объявит о независимости, если Мадрид ограничит автономию региона

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон на встрече с однопартийцами заявил, что официально объявит о независимости, если испанские власти ограничат самоуправление в регионе. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в каталонском правительстве.
В голосовании по вопросу о выходе региона из состава королевства, которое прошло 1 октября, приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса жителей Каталонии. 90,18% высказались за независимость автономии. Мадрид отказывается признавать результаты плебисцита. Официальный Мадрид предоставил руководству автономии срок до 19 октября, чтобы прояснить, была ли провозглашена независимость. В противном случае Мариано Рахой готов применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление региона.
В свою очередь радиостанция Cadena Ser сообщила со ссылкой на источники в правительстве страны, что Мадрид не будет применять эту статью, если глава автономии Карлес Пучдемон объявит о проведении новых региональных выборов.