ООН: соглашение ФАТХ и ХАМАС по Газе - важный шаг для объединения Палестины

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Возвращение Палестинской национальной администрации (ПНА) в сектор Газа, ставшее возможным благодаря достигнутому движениями ФАТХ и ХАМАС соглашению, стало важным шагом в направлении преодоления раскола между палестинцами, продолжающегося более 10 лет. Об этом заявил в среду помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности по ближневосточному урегулированию.

По его словам, последние события в регионе, несмотря на "затянувшуюся негативную тенденцию" в палестино-израильском урегулировании, дают "основания для осторожного оптимизма". Как напомнил Енча, 2 октября премьер-министр Палестины Рами Хамдалла прибыл в Газу с делегацией из 150 человек, включая министров иностранных дел и глав ключевых агентств, а на следующий день правительство провело первое совещание в анклаве с 2014 года. 12 октября ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение, которое позволяет ПНА возобновить деятельность в секторе Газа, а уже 1 ноября администрация возьмет под свой контроль погранпереходы анклава, отметил он.

"Это соглашение является важным шагом для объединения палестинцев под руководством единой, демократической Палестинской национальной администрации на основе платформы Организации освобождения Палестины, принципов "квартета" и верховенства закона", - сказал помощник генерального секретаря. - ООН будет продолжать работать с палестинским руководством и региональными игроками для оказания поддержки этому процессу, который критически важен для достижения через переговоры решения, основанного на создании двух независимых государств и прочного мира".

Докладывая членам Совбеза, Енча подробно остановился на тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа, осудил запуски боевиками ракет в сторону Израиля, а также столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Кроме того, он обратил внимание на обсуждение в Израиле планов строительства двух тысяч новых единиц жилья на Западном берегу и законопроекта, который предусматривает распространение юрисдикции Иерусалима на еврейские поселения, возведенные на оккупированной палестинской земле. "ООН подчеркивает, что поселенческая деятельность противоречит международному праву и препятствует достижению мира", - указал помощник генсека.

Выступая на заседании Совбеза, постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур призвал оказать давление на Израиль и добиться от него прекращения оккупационной деятельности, а также содействовать процессу палестинского примирения. В свою очередь постпред Израиля Данни Данон вообще предпочел не говорить о палестинской проблематике, посвятив свое выступление обвинениям в адрес Ирана. Его примеру последовала постпред США Никки Хейли. Перед началом заседания, она, впрочем, заявила журналистам, что не считает строительство еврейских поселений на палестинских землях фактором, который способствует достижению мира.