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ООН: соглашение ФАТХ и ХАМАС по Газе - важный шаг для объединения Палестины

Международная панорама
18 октября, 23:11 UTC+3 ООН ООН 18, октября. /ТАСС

Помощник генсека организации Мирослав Енча подчеркнул, что ООН будет продолжать работать с палестинским руководством и региональными игроками для оказания поддержки этому процессу

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ООН, 18 октября. /ТАСС/. Возвращение Палестинской национальной администрации (ПНА) в сектор Газа, ставшее возможным благодаря достигнутому движениями ФАТХ и ХАМАС соглашению, стало важным шагом в направлении преодоления раскола между палестинцами, продолжающегося более 10 лет. Об этом заявил в среду помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности по ближневосточному урегулированию.

По его словам, последние события в регионе, несмотря на "затянувшуюся негативную тенденцию" в палестино-израильском урегулировании, дают "основания для осторожного оптимизма". Как напомнил Енча, 2 октября премьер-министр Палестины Рами Хамдалла прибыл в Газу с делегацией из 150 человек, включая министров иностранных дел и глав ключевых агентств, а на следующий день правительство провело первое совещание в анклаве с 2014 года. 12 октября ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение, которое позволяет ПНА возобновить деятельность в секторе Газа, а уже 1 ноября администрация возьмет под свой контроль погранпереходы анклава, отметил он.

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"Это соглашение является важным шагом для объединения палестинцев под руководством единой, демократической Палестинской национальной администрации на основе платформы Организации освобождения Палестины, принципов "квартета" и верховенства закона", - сказал помощник генерального секретаря. - ООН будет продолжать работать с палестинским руководством и региональными игроками для оказания поддержки этому процессу, который критически важен для достижения через переговоры решения, основанного на создании двух независимых государств и прочного мира".

Докладывая членам Совбеза, Енча подробно остановился на тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа, осудил запуски боевиками ракет в сторону Израиля, а также столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Кроме того, он обратил внимание на обсуждение в Израиле планов строительства двух тысяч новых единиц жилья на Западном берегу и законопроекта, который предусматривает распространение юрисдикции Иерусалима на еврейские поселения, возведенные на оккупированной палестинской земле. "ООН подчеркивает, что поселенческая деятельность противоречит международному праву и препятствует достижению мира", - указал помощник генсека.

Выступая на заседании Совбеза, постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур призвал оказать давление на Израиль и добиться от него прекращения оккупационной деятельности, а также содействовать процессу палестинского примирения. В свою очередь постпред Израиля Данни Данон вообще предпочел не говорить о палестинской проблематике, посвятив свое выступление обвинениям в адрес Ирана. Его примеру последовала постпред США Никки Хейли. Перед началом заседания, она, впрочем, заявила журналистам, что не считает строительство еврейских поселений на палестинских землях фактором, который способствует достижению мира.

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Персоны
Хейли, Никки
Страны
Иран Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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