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Facebook назвал незначительным влияние на выборы в США через Messenger

Международная панорама
18 октября, 23:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, октября. /ТАСС

Вице-президент Facebook Дэвид Маркус отметил, что крайне малое число пользователей действовало таким образом

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НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Крайне незначительное число пользователей Messenger американской компании Facebook  пытались с помощью этого приложения повлиять на настроения американских избирателей во время прошлогодней предвыборной кампании в США. Как сообщила газета The Wall Street Journal, такую оценку дал в среду глава Messenger и вице-президент Facebook Дэвид Маркус на профильной конференции в городе Лагуна-Бич (штат Калифорния).

Его попросили прокомментировать мнение, что ряд владельцев 470 учетных записей в Facebook, закрытых компанией в прошлом месяце, пытались воздействовать на американцев через приложение Messenger. Маркус заявил, что, с его точки зрения, "крайне малое число" пользователей действовало таким образом. Он пояснил, что только владельцы индивидуальных учетных записей, но не страниц соцсети с рекламными объявлениями, могут напрямую общаться с другими пользователями посредством данного приложения.

Вице-президент Facebook обещал более тщательно проверять контент, размещаемый в соцсети. "В будущем нам нужно поднять уровень проверок и ужесточить требования к самим себе, чтобы лучше понимать, какими способами люди могут использовать наши платформы не для того, для чего они создавались", - сказал Маркус.

Приложение Messenger предназначено для мгновенного обмена сообщениями, фото и видео, а также интегрировано в систему обмена сообщениями на основной платформе социальной сети Facebook. Как и в мессенджере WhatsApp, пользователи Messenger могут создавать личные и общие чаты. С 2015 года пользователям необязательно регистрироваться в Facebook, для входа в приложение достаточно указать номер телефона. Messenger более популярен в США и странах Европы, а WhatsApp - в развивающихся странах, месячная аудитория каждого достигает 1,3 млрд пользователей.

Facebook и "вмешательство в выборы"

Телеканал CNN 4 октября сообщил, что представители Twitter согласились дать показания членам спецкомитета по разведке Сената Конгресса, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток оказать влияние на ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Ожидается, что сотрудники компании примут участие в публичных слушаниях, которые запланированы на 1 ноября. Представители компаний Facebook и Google также были приглашены.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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