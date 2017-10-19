Саммит ЕС оценит переговоры по Brexit, обсудит ситуацию вокруг КНДР и сделку по атому

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза станут главной темой плановой двухдневной встречи глав государств и правительств 28 стран сообщества, которая открывается в четверг в Брюсселе. Кроме того, лидеры европейских государств намерены обсудить ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР и реализации соглашения по ядерной программе Ирана, а также отношения сообщества с Турцией. В повестку дня саммита входят и продолжающийся в Европе миграционный кризис, и политика безопасности и обороны Евросоюза.

Как ожидается, еще одна тема - ситуация в Каталонии - будет обсуждаться лидерами ЕС, однако только в кулуарах, за закрытыми дверями, так как она не входит в повестку саммита.

Прогресса по Brexit нет

Как заявил председатель Евросовета Дональд Туск в письме главам государств и правительств, в первый день саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит перед лидерами 27 стран ЕС в связи с переговорами по Brexit.

После этого 27 стран - членов ЕС должны будут ответить на вопрос, достигнут ли существенный прогресс, который позволит перейти ко второму этапу переговоров. Как сообщил в среду журналистам представитель ЕС, ответ на этот вопрос известен и он отрицательный. По словам дипломата, саммит ЕС решит начать подготовку ко второму этапу переговоров с надеждой на то, что долгожданный прогресс будет достигнут в декабре.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.

Иран и внутриполитический процесс в США

ЕС с тревогой отнесся к решению президента США Дональда Трампа отказаться подтвердить выполнение Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), охарактеризовав заявление американского президента как "часть внутриполитического процесса в США", и включил этот вопрос в повестку и прошедшего в понедельник заседания глав МИД, и предстоящего саммита сообщества.

По итогам заседания глав МИД ЕС призвал Вашингтон в полном объеме соблюдать положения соглашения по атому ради безопасности США, их партнеров и стран региона. Совет подчеркнул, что "в условиях более острой ядерной угрозы ЕС полон решимости поддерживать ядерное соглашение с Тегераном как ключевую опору международной архитектуры режима нераспространения".

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Исламской Республики Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Санкции в отношении КНДР

Еще одной темой двухдневного саммита станет ситуация вокруг ракетных испытаний КНДР. Главы государств и правительств 28 стран ЕС продолжат обсуждение этого вопроса после того, как в понедельник Совет ЕС принял новые односторонние санкции против КНДР, введя ограничения на торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий, а также включив в свой черный список для этой страны трех чиновников и шесть организаций.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Кроме того, ЕС призвал страны Азии и Африки поддерживать применение санкционного режима в отношении КНДР. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что для доставки санкционных товаров в Северную Корею использовались суда под флагами стран Азии и Африки.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, резко ужесточающие режим международных санкций в отношении КНДР. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.

Отношения с Турцией

Как сообщил журналистам представитель ЕС, лидеры сообщества намерены обсудить отношения с Анкарой "по всем аспектам". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявила, что на саммит будут вынесены различные вопросы, касающиеся отношений между Евросоюзом и Турцией. По ее мнению, Брюссель должен рассматривать Анкару не только как кандидата на вступление в состав ЕС, но и важного регионального игрока и стратегического партнера.

Отношения Евросоюза и Турции в последние месяцы резко ухудшились. ЕС критиковал ситуацию с правами человека в этой стране после попытки госпереворота, Анкара резко реагировала на такую критику.

Как заявил в сентябре глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Турция стремительно отдаляется от Евросоюза.

Каталония за скобками

Ситуация в Каталонии, где прошел референдум о независимости, не входит в повестку саммита ЕС, однако, как сообщил журналистам представитель сообщества, вопрос может быть поднят на встрече лидеров, если этого захочет премьер- министр Испании Мариано Рахой. Представитель сообщества также утончил, что Туск намерен перед саммитом провести телефонные переговоры с Рахоем.

По словам других источников в ЕС, ситуация в Каталонии так или иначе будет обсуждаться на предстоящем саммите. "Официально Брюссель будет сторониться этой темы, однако можно не сомневаться, что за закрытыми дверями этот вопрос будет одним из самых горячих", - сказал ТАСС дипломатический источник в Совете ЕС.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.