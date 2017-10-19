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Тиллерсон посетит на будущей неделе Индию и Пакистан

Международная панорама
19 октября, 1:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, октября. /ТАСС

Госсекретарь отметил, что этот визит пройдет в самое "многообещающее время в американо-индийских отношениях"

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ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон нанесет на следующей неделе визиты в Индию и Пакистан. Об этом сообщили в среду сам Тиллерсон и представитель Госдепартамента высокого ранга.

"И я с нетерпением жду возвращения в Дели на будущей неделе - впервые в моем [нынешнем] официальном качестве", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. По его словам, этот визит пройдет в самое "многообещающее время в американо-индийских отношениях". Между тем сотрудник Госдепартамента США высокого ранга позднее уточнил, что Тиллерсон в рамках этой зарубежной поездки также сделает остановку в Пакистане, передало информационное агентство Reuters.

Тиллерсон выступил в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований с программной речью, которая была посвящена отношениям США и Индии. В ней он выразил уверенность в том, что "мировой центр тяжести смещается" в зоны Индийского и Тихого океанов. США и Индия "должны служить восточным и западным маяками" в данной части земного шара, считает Тиллерсон. Он фактически призвал Нью-Дели сделать в своей внешней политике ставку на развитие стратегического партнерства с Вашингтоном, в том числе в противовес росту влияния Китая, высказался за дальнейшее развитие двустороннего военно-технического и экономического сотрудничества. В целом "администрация Трампа решительно настроена на то, чтобы углубить" отношения с Индией, заверил госсекретарь США.

По его мнению, Пекин предпринимает "провокационные действия в Южно-Китайском море, напрямую бросающие вызов международному праву и нормам, которые отстаивают и США, и Индия".

"Министр [обороны США Джеймс] Мэттис говорит, что у двух величайших демократий должны быть величайшие Вооруженные силы. Я полностью согласен", - отметил Тиллерсон. Как он в связи с этим напомнил, США предлагают Индии на определенных условиях беспилотные летательные аппараты MQ-9B Sea Guardian, предназначенные для морской разведки, "технологии [создания] авианосцев", истребители-бомбардировщики F-18 и F-16 и другие виды вооружений и боевой техники, которые потенциально способны вывести военно-техническое сотрудничество сторон на принципиально новый уровень. "Наши оборонные связи растут", - подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, продолжал он, Индия и США теперь "больше, чем когда-либо прежде", координируют контртеррористические усилия. "За последнее десятилетие наше контртеррористическое сотрудничество существенно расширилось. Тысячи сотрудников сил безопасности Индии тренировались вместе с американскими коллегами, чтобы укрепить свои способности <...>. Позднее в текущем году мы начнем новый диалог по вопросам составления списков террористов", - добавил Тиллерсон.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Тиллерсон, Рекс
Страны
США Индия Пакистан
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