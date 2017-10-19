Комиссия парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений президенту

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 октября. /ТАСС/. Комиссия по конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии проголосовала в среду против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. Соответствующее решение было принято 39 голосами против 26 на заседании, которое транслировал в прямом эфире телеканал Globo.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд (ФВС) страны. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа. Перед тем, как вопрос будет вынесен на рассмотрение пленума палаты, его должна обсудить парламентская комиссия по конституции и правосудию.

От голосования комиссии ничего не зависит: решение о прекращении процесса против президента или о его продолжении в любом случае будет вынесено пленумом нижней палаты. Тем не менее победа сторонников Темера в комиссии по конституции и правосудию рассматривается большинством наблюдателей как символическая, так как говорит о поддержке президента многими парламентариями. Как ожидается, процесс рассмотрения обвинений парламентом завершится на следующей неделе.

14 сентября Родригу Жано, занимавший тогда пост генпрокурора Бразилии, направил в ФВС запрос о предъявлении Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. Фигурантами этого дела также являются бывший спикер парламента Эдуарду Кунья, глава гражданской канцелярии Элисеу Падилья, генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку, экс-министр туризма Энрики Эдуарду Алвес и другие представители правящей Партии бразильского демократического движения.

26 июня Генпрокуратура уже выдвигала в адрес Темера обвинения - тогда речь шла о статье "Коррупция". Однако 2 августа большинство депутатов проголосовало против продолжения процесса против главы государства по делу о коррупции, фактически заморозив расследование до окончания его мандата в декабре 2018 года.