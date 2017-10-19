Лондон призвал к ослаблению напряженности в иракском городе Киркук

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Великобритания призвала все стороны в Ираке к ослаблению напряженности в иракском городе Киркук. Об этом сказано в распространенном в среду заявлении заместителя министра иностранных дел Великобритании (госминистра в МИД) Алистера Берта, который курирует направление Ближнего Востока и Северной Африки.

"Я призываю все стороны сохранять спокойствие и предпринять шаги к ослаблению напряженности в Киркуке, избегая любых провокационных заявлений или действий. Важно, чтобы усилия в Ираке были бы сконцентрированы на том, чтобы нанести поражение "Исламскому государству" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ), стабилизировать положение в освобожденных зонах, и чтобы предоставить возможность перемещенным лицам вернуться в свои дома", - говорится в этом заявлении, размещенном на официальном правительственном сайте.

Британская сторона также заявила о поддержке восстановления таких систем управления в Киркуке и других спорных территориях, которые бы базировались на иракской конституции и учитывали пожелания всех иракских общин. По словам Берта, в Лондоне верят в "стабильный, демократический и единый Ирак", способный обеспечивать безопасность, предоставлять населению рабочие места и оказывать надлежащие услуги. Дипломат подчеркнул, что Лондон будет готов оказывать Багдаду надлежащую помощь для реализации этих задач.

В ночь на 16 октября премьер Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение о начале кампании по восстановлению безопасности и стабильности в спорных с курдской автономией регионах, в том числе в Киркуке, не входящем в состав Иракского Курдистана. Ситуация вокруг него резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому Киркук присоединился в одностороннем порядке.

Меньше чем за сутки военные вернули контроль над городом и его окрестностями после того, как из него были выведены военизированные формирования "пешмерга". Под управление правительственных сил также перешли все нефтяные месторождения Киркука.