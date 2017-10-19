ABC: приписываемое РФ влияние на выборы в США включало манипулирование активистами

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Американские следователи полагают, что приписываемые Москве попытки повлиять на президентские выборы 2016 года в США предполагали привлечение активистов в стране для воздействия на общественное мнение. С таким утверждением выступил в среду телеканал ABC.

По версии его источников в Конгрессе США, данной деятельностью занимались некие лица, связанные с Россией, в частности, с организацией под названием "Агентство интернет-исследований", базировавшейся в Санкт-Петербурге.

Как утверждается в публикации, "две онлайн-группы - BlackMattersUS и BlackFist входили в число тех, которые российские исполнители использовали, чтобы повлиять непосредственно на ничего не подозревавших американцев, вовлеченных в политическую активность, и поощрить их к организации акций, занятиями самообороной и созданию музыкальных клипов". "В ряде случаев этим активистам даже предоставляли финансирование", - говорится в материале.

Как утверждают источники издания, данный подход был разработан "Агентством интернет-исследований". Телеканал приводит слова некого исполнителя музыки в стиле хип-хоп по имени Ронни Хьюстон из Сент-Луиса (штат Миссури). Он сообщил, что в марте 2016 года к нему обратилось в Facebook некое лицо, представившееся членом BlackMattersUS. Оно якобы предложило Хьюстону записать музыкальный клип о проявлениях жестокости со стороны полиции в отношении афроамериканцев, исполнитель выполнил эту рекомендацию. Как следует из материала, связавшийся с Хьюстоном человек якобы был в действительности каким-то образом связан с РФ.

В публикации также утверждается, что пять американских тренеров получили плату от организации BlackFist за то, чтобы проводить курсы самообороны среди темнокожих. По версии ABC, эта деятельность тоже была связана с Россией и предполагала организацию протестов. Она якобы имела место и после президентских выборов в США. Телеканал не приводит каких-либо доказательств своих утверждений.

Разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.