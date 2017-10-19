Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Бразилии Руссефф вновь обратилась в суд с иском об отмене импичмента

Международная панорама
19 октября, 2:27 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 19, октября. /ТАСС

По мнению адвокатов, "импичмент стал результатом незаконных и аморальных платежей в адрес парламентариев"

Поделиться
Материал из 1 страницы

Дилма Руссефф

© Сергей Савостьянов/ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 октября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с новым иском о признании незаконным импичмента, в результате которого она лишилась высшего государственного поста. Как сообщила в среду на своем сайте газета Globo, соответствующее заявление было зарегистрировано в высшей судебной инстанции от имени адвокатов политика.

Смотрите также
Дилма Руссефф

Бразилия без Руссефф: что изменилось за год после импичмента

"Импичмент стал результатом незаконных и аморальных платежей в адрес парламентариев", - говорится в документе за подписью юристов Жозе Эдуарду Кардозу и Ренату Феррейры Моура Франку, которые представляют интересы экс-президента.

Иск защитников Руссефф основан на показаниях обвиняемого в коррупции биржевого маклера Лусиу Фунару. Пытаясь заключить сделку со следствием, он рассказал, что в 2016 году передал бывшему спикеру нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунье деньги для покупки голосов депутатов, поддержавших инициативу об отставке Руссефф. По его словам, речь шла о сумме в 1 миллионов реалов ($315 тыс. по нынешнему курсу). Именно Кунья был одним из инициаторов импичмента Руссефф.

Видеозапись показаний Фунару была обнародована в СМИ и социальных сетях. В частности, ее опубликовала в своем Facebook сама экс-президент. "Он [Кунья] спросил, были ли у меня в распоряжении деньги или какие-то средства, чтобы купить там [в парламенте] голоса в поддержку импичмента Дилмы. И я сказал, что он может рассчитывать на один миллион реалов и что я достану эту сумму максимум за две недели", - говорит маклер на видеозаписи.

Смотрите также

Суд в Бразилии арестовал имущество экс-президента Руссефф из-за дела Petrobras

Globo: генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения против Руссефф и Лулы да Силвы

Globo: экс-президент Бразилии призвал действующего главу государства уйти в отставку

Несмотря на появление новых свидетельств, касающихся импичмента, абсолютное большинство наблюдателей считает маловероятным, что ФВС пересмотрит решение об отставке Руссефф. За последние месяцы ряд представителей высшей судебной инстанции, назначенных экс-президентом, ушли в отставку, а их место заняли судьи, назначенные Темером. Кроме того, ФВС не раз заявлял, что считает вопрос импичмента сферой полномочий законодательной, а не судебной власти.

31 августа 2016 года сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф, которая ранее была отстранена от должности президента за сокрытие бюджетного дефицита и перераспределение финансовых средств без консультации с парламентом. Защита Руссефф обжаловала данное решение в ФВС, однако окончательный вердикт по этому иску вынесен не был.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Персоны
Руссефф, Дилма
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
2
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
3
Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игре
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
В Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов
6
Посольство РФ: вступление в силу канадского акта Магнитского противоречит здравому смыслу
7
Канадский "закон имени Сергея Магнитского" вступил в силу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама