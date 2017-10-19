Экс-президент Бразилии Руссефф вновь обратилась в суд с иском об отмене импичмента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 октября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с новым иском о признании незаконным импичмента, в результате которого она лишилась высшего государственного поста. Как сообщила в среду на своем сайте газета Globo, соответствующее заявление было зарегистрировано в высшей судебной инстанции от имени адвокатов политика.

"Импичмент стал результатом незаконных и аморальных платежей в адрес парламентариев", - говорится в документе за подписью юристов Жозе Эдуарду Кардозу и Ренату Феррейры Моура Франку, которые представляют интересы экс-президента.

Иск защитников Руссефф основан на показаниях обвиняемого в коррупции биржевого маклера Лусиу Фунару. Пытаясь заключить сделку со следствием, он рассказал, что в 2016 году передал бывшему спикеру нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунье деньги для покупки голосов депутатов, поддержавших инициативу об отставке Руссефф. По его словам, речь шла о сумме в 1 миллионов реалов ($315 тыс. по нынешнему курсу). Именно Кунья был одним из инициаторов импичмента Руссефф.

Видеозапись показаний Фунару была обнародована в СМИ и социальных сетях. В частности, ее опубликовала в своем Facebook сама экс-президент. "Он [Кунья] спросил, были ли у меня в распоряжении деньги или какие-то средства, чтобы купить там [в парламенте] голоса в поддержку импичмента Дилмы. И я сказал, что он может рассчитывать на один миллион реалов и что я достану эту сумму максимум за две недели", - говорит маклер на видеозаписи.

Несмотря на появление новых свидетельств, касающихся импичмента, абсолютное большинство наблюдателей считает маловероятным, что ФВС пересмотрит решение об отставке Руссефф. За последние месяцы ряд представителей высшей судебной инстанции, назначенных экс-президентом, ушли в отставку, а их место заняли судьи, назначенные Темером. Кроме того, ФВС не раз заявлял, что считает вопрос импичмента сферой полномочий законодательной, а не судебной власти.

31 августа 2016 года сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф, которая ранее была отстранена от должности президента за сокрытие бюджетного дефицита и перераспределение финансовых средств без консультации с парламентом. Защита Руссефф обжаловала данное решение в ФВС, однако окончательный вердикт по этому иску вынесен не был.