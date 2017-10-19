Генсек ООН распорядился активизировать подготовку к новому раунду переговоров по Сирии

ООН, 19 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил своему специальному посланнику по Сирии Стаффану де Мистуре активизировать работу по созыву нового раунда переговоров между Дамаском и оппозицией. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, административный глава ООН "продолжает внимательно следить" за ситуацией в сирийском городе Ракка, где идет операция против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), и призывает участников боевых действий обезопасить мирных жителей и предоставить доступ для оказания им гуманитарной помощи.

"Последние события в Сирии вновь указывают на срочную необходимость возобновления политического процесса. Генеральный секретарь поручил своему специальному посланнику Стаффану де Мистуре проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами и активизировать усилия по созыву следующего раунда межсирийских переговоров на основе Женевского коммюнике и соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2254 (2015)", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве планировалось созвать еще в августе. Как заявил ранее де Мистура, он планирует возобновить дискуссии между делегациями Дамаска и оппозиции не позднее начала ноября. В среду спецпосланник генсека ООН провел в Москве переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, обсудив с ним перспективы перехода от этапа создания зон деэскалации в Сирии "к более устойчивому политическому урегулированию в Сирии".