Генсек ООН распорядился активизировать подготовку к новому раунду переговоров по Сирии

В США задержали подозреваемого в стрельбе, при которой погибли три человекаПроисшествия 19 октября, 3:23
Бомбардировочная авиачасть ВВО получила партию новых Су-34Армия и ОПК 19 октября, 2:30
Экс-президент Бразилии Руссефф вновь обратилась в суд с иском об отмене импичментаМеждународная панорама 19 октября, 2:27
Конте заявил, что ему не понравился футбол, который "Челси" показал в игре ЛЧ с "Ромой"Спорт 19 октября, 1:52
Bloomberg: Facebook и Google поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетяхМеждународная панорама 19 октября, 1:49
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее составаМеждународная панорама 19 октября, 1:43
Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игреСпорт 19 октября, 1:22
Комиссия парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений президентуМеждународная панорама 19 октября, 1:17
CNN: более 40 женщин обвиняют Харви Вайнштейна в домогательствахОбщество 19 октября, 1:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 19 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил своему специальному посланнику по Сирии Стаффану де Мистуре активизировать работу по созыву нового раунда переговоров между Дамаском и оппозицией. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
По его словам, административный глава ООН "продолжает внимательно следить" за ситуацией в сирийском городе Ракка, где идет операция против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), и призывает участников боевых действий обезопасить мирных жителей и предоставить доступ для оказания им гуманитарной помощи.
"Последние события в Сирии вновь указывают на срочную необходимость возобновления политического процесса. Генеральный секретарь поручил своему специальному посланнику Стаффану де Мистуре проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами и активизировать усилия по созыву следующего раунда межсирийских переговоров на основе Женевского коммюнике и соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2254 (2015)", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.
Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве планировалось созвать еще в августе. Как заявил ранее де Мистура, он планирует возобновить дискуссии между делегациями Дамаска и оппозиции не позднее начала ноября. В среду спецпосланник генсека ООН провел в Москве переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, обсудив с ним перспективы перехода от этапа создания зон деэскалации в Сирии "к более устойчивому политическому урегулированию в Сирии".