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Reuters: конгрессмены призвали правительство США ввести санкции против Мьянмы

Международная панорама
19 октября, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По данным ООН, число представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы, составляет 582 тыс. человек

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 40 конгрессменов Палаты представителей США в среду отправили госсекретарю Рексу Тиллерсону письмо с призывом ввести санкции против Мьянмы из-за политики властей в отношении народа рохинджа. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, законодатели призвали вернуть отмененные в октябре 2016 санкции США в отношении Мьянмы и разработать персональные санкционные меры в отношении тех, кто несет ответственность за обострившуюся ситуацию в стране. "Мы призываем вас сделать все возможное для защиты тех, кто оказался заперт в Мьянме или хочет вернуться туда", - отмечается в тексте письма.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы, составляет 582 тыс. человек.

Ситуация в штате Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие рохинджа поколениями живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

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