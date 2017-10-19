Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель МИД Японии вылетел в Москву для участия в конференции по нераспространению

Международная панорама
19 октября, 6:26 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, октября. /ТАСС

Ранее для участия в этой конференции в Москву прибыла директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Глава Азиатско-тихоокеанского отдела МИД Японии Кэндзи Канасуги отправился в Россию, где он примет участие в открывающейся в четверг Московской конференции по нераспространению. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее для участия в этой конференции в Москву прибыла директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

Центр энергетики и безопасности, российская неправительственная организация, совместно с Министерством иностранных дел России с 19 по 21 октября проводит в Москве конференцию по нераспространению. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 20 октября на конференции "ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по ключевым российским подходам и приоритетам в этой области".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
2
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
5
Биография Дмитрия Пескова
6
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
7
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама