Представитель МИД Японии вылетел в Москву для участия в конференции по нераспространению

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ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Глава Азиатско-тихоокеанского отдела МИД Японии Кэндзи Канасуги отправился в Россию, где он примет участие в открывающейся в четверг Московской конференции по нераспространению. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Ранее для участия в этой конференции в Москву прибыла директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.
Центр энергетики и безопасности, российская неправительственная организация, совместно с Министерством иностранных дел России с 19 по 21 октября проводит в Москве конференцию по нераспространению. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 20 октября на конференции "ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по ключевым российским подходам и приоритетам в этой области".