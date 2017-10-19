Представитель МИД Японии вылетел в Москву для участия в конференции по нераспространению

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Глава Азиатско-тихоокеанского отдела МИД Японии Кэндзи Канасуги отправился в Россию, где он примет участие в открывающейся в четверг Московской конференции по нераспространению. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее для участия в этой конференции в Москву прибыла директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

Центр энергетики и безопасности, российская неправительственная организация, совместно с Министерством иностранных дел России с 19 по 21 октября проводит в Москве конференцию по нераспространению. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 20 октября на конференции "ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по ключевым российским подходам и приоритетам в этой области".