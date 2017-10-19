Спецдокладчик ООН: санкции не изменили позицию России, но нанесли ущерб фермерам ЕС

ООН, 19 октября. /ТАСС/. Введенные против России санкции не позволили изменить позицию Москвы, однако привели к тому, что ущерб был нанесен производителям сельхозпродукции, в том числе в Европейском союзе. Такое мнение высказал в среду специальный докладчик ООН Идрис Джазаири, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, на заседании 3-го комитета Генеральной Ассамблеи.

Докладывая о своем визите в Россию, состоявшемся в апреле, Идрис Джазаири отметил, что введенные против страны санкции не достигли желаемого эффекта, а навредили другим государствам. "Похоже, что санкции не изменили позицию России, но вместо этого нанесли экономический ущерб производителям сельхозпродукции как в ЕС, так и в России, - сказал он. - Необходимы серьезный, заслуживающий доверия диалог и переговоры, чтобы урегулировать политические вопросы без дополнительного вреда фермерам".

Ранее Идрис Джазаири сообщал, что потери западных стран в результате санкций за три года составили, по приблизительным оценкам, $100 млрд, что в два раза превышает потери России.

Выступая в 3-м комитете ГА, спецдокладчик ООН высказал обеспокоенность тем, что санкции наносят урон не только стране, против которой вводятся. По его словам, рестрикции, которые "воздействуют на стороны, не имеющие отношения к спору, противозаконны". Кроме того, он подчеркнул, что "санкции, которые ведут к нарушениям прав человека, возлагают на вводящую их страну обязательства по восстановлению причиненного урона".

Идрис Джазаири выразил уверенность в том, что односторонние санкции не способствуют урегулированию современных кризисов, от их введения необходимо отказаться. Он отметил, что подобные меры принуждения наносят урон экономике стран, что, в свою очередь, "обычно ведет к нарушению прав обычных людей". "Санкции разрушительны для любого государства, и могут иметь особенно опустошительное воздействие на граждан развивающихся стран", - заключил спецдокладчик.

Он призвал государства принять декларацию по односторонним мерам принуждения и верховенству права, в которой бы излагались общие принципы использования рестрикций, а также создать реестр вводимых странами санкций, чтобы придать подобной практике большую открытость. "Такой реестр позволит государствам, гражданскому обществу и другим заинтересованным сторонам всегда быть в курсе того, какие санкции действуют, помогая компаниям вести дела, а также обеспечит, что санкции соответствуют стандартам в области прав человека", - отметил он.