Власти КНР зафиксировали более 2,6 млн случаев коррупции в госорганах за пять лет

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Китайские власти за последние пять лет завели более 2,6 млн дел на членов партии и госслужащих, уличенных во взяточничестве и прочих видах коррупции. Об этом в четверг на пресс-конференции заместитель секретаря Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ян Сяоду.

"За последние пять лет мы расследовали более 2,6 млн дел, подвергнув наказанию более 1,5 млн человек. Около 58 тыс. обвиняемых предстали перед судом", - отметил он.

По словам чиновника, эти цифры свидетельствуют об активной борьбе с коррупцией в рядах партии и в госаппарате. "Мы придерживаемся практических методов, учимся на ошибках и стремимся предотвратить их повторение - это можно сравнить с профилактикой, которая позволит спасти "пациента" (общество)", - подчеркнул Ян Сяоду.

Заместитель секретаря комиссии отметил, что укрепление партийной дисциплины в Китае можно сравнить с "электрическим кабелем, находящимся под напряжением". "Мы не говорим и рассуждаем, но действуем в соответствии с объективной ситуацией", - резюмировал он.