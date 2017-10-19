В США заявили, что террористы готовят новое "11 сентября"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк считает, что террористические группировки готовят крупные теракты. Об этом она рассказала в ходе выступления в американском посольстве в Лондоне в среду, сообщает газета The Daily Mail.
"Террористические группировки, будь то "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) или другие, хотят организовать крупный взрыв, как тот, что был 11 сентября. Они собираются использовать самолет, у разведки нет в этом сомнений", - заявила Дьюк. По ее словам, теракты с использованием фургонов и холодного оружия нужны террористам, чтобы создавать атмосферу ужаса и не оставлять без дела своих боевиков, однако это не значит, "что они отказались от главного сценария с самолетом".
И.о. министра также отметила, что уровень террористической угрозы в США "невероятно высок". "Террористы сильны, они быстро ко всему приспосабливаются, и угроза теракта сейчас на самом высоком уровне с 11 сентября. У нас должны быть все возможные средства [для противодействия им]", - сказала она.
11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона - штаб-квартиры министерства обороны США в штате Вирджиния. В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 тыс. 996 человек, свыше 6 тыс. человек получили ранения.