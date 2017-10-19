СМИ: КНДР строит новую подлодку, способную нести баллистические ракеты

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. КНДР ведет строительство крупной субмарины, способной нести баллистические ракеты подводных лодок. Об этом сообщила в четверг газета "Тона ильбо", ссылаясь на данные разведки США.

Как отмечается в статье, американские спецслужбы "выявили факт строительства дизель-электрической лодки водоизмещением более 2 тыс. тонн и шириной 11 м на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье".

Издание отмечает, что это новый тип субмарины, которая, очевидно, должна прийти на смену подводной лодке типа "Корэ" (Кит) водоизмещением 1,7 тыс. тонн, также способной нести баллистические ракеты.