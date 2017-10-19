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В минобороны Белоруссии заявили о попытках помешать проведению учений "Запад-2017"

Международная панорама
19 октября, 8:55 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, октября. /ТАСС

По словам министра обороны Андрея Равкова, диверсии удалось предотвратить "во многом благодаря эффективной системе обеспечения национальной безопасности"

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МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Белоруссия во время проведения совместных с Россией учений "Запад-2017" испытала беспрецедентное давление. Об этом заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Андрей Равков.

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"Этот экзамен наша республика, Вооруженные силы выдержали достойно, несмотря на беспрецедентное по накалу сопротивление - вплоть до попыток сорвать учение, внести раскол в белорусско-российские отношения, противопоставить Беларусь странам Запада", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит в четверг "Белорусская военная газета".

Министр сказал, что "эти попытки сорваны во многом благодаря эффективной системе обеспечения национальной безопасности, в том числе информационного обеспечения". "Попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси сорваны", - подчеркнул Равков. "Само учение и его информационное сопровождение позволило одновременно максимально раскрыть подоплеку, причины беспрецедентных демаршей против Республики Беларусь, показать истинную картину складывающейся обстановки на европейском континенте, в том числе вокруг нашей страны", - заключил он.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" прошли 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах и двух участках местности Белоруссии и трех полигонах России. В учениях было задействовано около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семь государств, в том числе входящих в состав НАТО.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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