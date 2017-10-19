СМИ: на юге Афганистана в результате теракта погибли около 40 военных

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Около 40 афганских военных погибли в результате нападения террористов на базу в районе Майванд в провинции Кандагар на юге страны. Об этом сообщил в четверг телеканал Tolo news.
По его данным, два смертника взорвали бомбы, заложенные в военные внедорожники, находящиеся на вооружении афганских силовых структур.