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СМИ: по меньшей мере шесть полицейских убиты талибами на севере Афганистана

Международная панорама
19 октября, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Подробности нападения уточняются

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть афганских полицейских погибли в результате нападения боевиков-талибов в провинции Балх на севере страны. Об этом сообщило в четверг агентство Pajhwok.

Еще одно нападение террористов на афганских силовиков произошло в четверг на юге страны, в провинции Кандагар. По меньшей мере 40 афганских военных погибли в результате взрыва бомб, заложенных в военные внедорожники: боевики атаковали базу в районе Майванд.

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