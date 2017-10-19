СМИ: по меньшей мере шесть полицейских убиты талибами на севере Афганистана

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть афганских полицейских погибли в результате нападения боевиков-талибов в провинции Балх на севере страны. Об этом сообщило в четверг агентство Pajhwok.

Еще одно нападение террористов на афганских силовиков произошло в четверг на юге страны, в провинции Кандагар. По меньшей мере 40 афганских военных погибли в результате взрыва бомб, заложенных в военные внедорожники: боевики атаковали базу в районе Майванд.