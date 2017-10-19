Полиция призывает митингующих в Киеве не провоцировать силовиков на конфликт

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КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины призвала участников антиправительственных акций у здания Верховной рады не провоцировать конфликт с силовиками. Об этом в четверг сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Есть перманентная вероятность организации разными людьми каких-то провокаций с использованием оружия. Именно на это направлена деятельность полиции - не допустить попадания сюда оружия, - сказал он в эфире телеканала "112. Украина". - Не приносите оружие, не провоцируйте конфликты, не нападайте и не штурмуйте. Все остальное - никаких ограничений нет. Находитесь тут, сколько хотите".
Шевченко также напомнил, что до сих пор митингующие не вернули щиты, отобранные ими у нацгвардейцев. "Есть еще жесткое требование к пикетирующим и митингующим - вернуть государственное имущество, щиты Национальной гвардии. Часть уже была изъята вчера, часть еще осталась. Они овладели этим имуществом, чем спровоцировали уголовное дело по статье "Грабеж" и "Хищение государственного имущества", - добавил Шевченко.
По словам представителя МВД, в данный момент возле здания Верховной рады находятся несколько сотен силовиков, но в зависимости ситуации, их количество может увеличиться.
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.