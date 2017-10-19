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Глава Каталонии пригрозил голосованием в парламенте региона по вопросу независимости

Международная панорама
19 октября, 11:13 дата обновления: 19 октября, 11:28 UTC+3

В письме Карлеса Пучдемона отмечается, что такое голосование состоится, если Мадрид "и дальше не будет готов вести переговоры"

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Глава Каталонии Карлес Пучдемон

Глава Каталонии Карлес Пучдемон

© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон пригрозил устроить голосование в парламенте региона по вопросу провозглашения независимости, если правительство Испании не согласится на диалог. Об этом говорится в письме лидера автономии, направленном в четверг премьер-министру королевства Мариано Рахою. Письмо распространило через Twitter правительство Каталонии.

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В послании говорится, что, если Мадрид и дальше не будет готов вести переговоры, "парламент Каталонии может, если сочтет необходимым, перейти к голосованию по формальной декларации независимости". Пучдемон утверждает, что власти автономии приложили много усилий, чтобы наладить диалог с центральным правительством. Кроме того, он напомнил, что процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета был приостановлен 10 октября.

Глава Каталонии должен был до 10:00 по местному времени (11:00 мск) дать ответ на запрос Рахоя, была ли объявлена независимость региона. Если бы он не устроил центральное правительство, оно обещало запустить 155-ю статью конституции Испании, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет правительству Испании с одобрения Сената ограничить самоуправление Каталонии и взять на себя часть полномочий региональных властей.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

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