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Мадрид не откажется от применения статьи, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии

Международная панорама
19 октября, 11:37 UTC+3

В связи с этим Совет министров Испании намерен провести экстренное заседание в субботу, 21 октября

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МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Власти Испании не откажутся от идеи применения статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правительства королевства.

В нем отмечается, что Мадрид "продолжит процедуру, предусмотренную в 155-й статье конституции, для восстановления законности" в Каталонии. В связи с этим Совет министров Испании намерен провести экстренное заседание в субботу, 21 октября, говорится в заявлении.

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