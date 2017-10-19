Мадрид не откажется от применения статьи, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии

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МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Власти Испании не откажутся от идеи применения статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правительства королевства.
В нем отмечается, что Мадрид "продолжит процедуру, предусмотренную в 155-й статье конституции, для восстановления законности" в Каталонии. В связи с этим Совет министров Испании намерен провести экстренное заседание в субботу, 21 октября, говорится в заявлении.