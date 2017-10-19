Движение ХАМАС обвинило США в "вопиющем" вмешательстве в дело палестинского примирения

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КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС обвинило США в грубом вмешательстве в палестинские дела. Как заявил в четверг один из лидеров исламистов Басем Наим, заявление Вашингтона о необходимости разоружения ХАМАС и признания им Израиля "является вопиющим вмешательством в дело палестинского примирения".
"Это - вопиющее вмешательство в межпалестинское урегулирование, потому что это - право нашего народа выбирать свое правительство в соответствии с высшими стратегическими интересами", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.
В четверг cпецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что если ХАМАС желает присоединиться к палестинскому правительству, оно должно прежде отказаться от насилия, разоружиться и начать мирные переговоры с Израилем. Заявление американского представителя коррелирует с позицией еврейского государства: во вторник кабинет безопасности Израиля, в который входят ключевые министры правительства Биньямина Нетаньяху, принял решение не вести дипломатические переговоры с палестинским кабмином до тех пор, пока входящее в него движение ХАМАС не разоружится, не разорвет связи с Ираном, не откажется от террора и не признает еврейское государство.
Сразу за этим последовало заявление официального представителя президента Палестины Набиля Абу Рудейны, который отверг эти израильские условия. "Никакие ремарки Израиля и выдвигаемые им условия не заставят палестинцев свернуть с пути примирения и не изменят официальную палестинскую позицию, - сказал он. - Все, что было согласовано в Каире под патронажем Египта, движется в верном направлении к прекращению раскола. Национальное примирение является высшим приоритетом палестинцев, а президент Махмуд Аббас намерен и впредь идти вперед и добиваться претворения в жизнь надежд и чаяний нашего народа на единство и независимость".
На прошлой неделе в Каире было подписано соглашение об окончательном примирении между правящим на Западном берегу Иордана движением ФАТХ и контролирующей Газу организацией ХАМАС. В соответствии с договоренностями кабинет национального согласия возьмет на себя всю полноту власти на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря.