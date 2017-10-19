Эксперт: цель акции в Киеве - не поддержка Саакашвили, а отставка Порошенко

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Тысячи протестующих около Верховной рады Украины собрались там не в поддержку их организатора Михаила Саакашвили, а чтобы выступить против центральной власти и президента Петра Порошенко. Об этом в беседе с ТАСС в четверг заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Саакашвили и антипрезидентский электорат

"Изначально вокруг Саакашвили собирались люди не за Саакашвили, потому что у него низкий рейтинг, и он не может баллотироваться в украинскую власть из-за проблем с паспортом и непродолжительным сроком проживания в стране. Но он стал центром, вокруг которого собрались люди против Порошенко, антипорошенковский электорат, украинская фронда", - считает Бортник.

Он подчеркнул, что протестующие около Рады - "это "майдан" не за антикоррупционный суд, не за остальные требования. Ключевая цель митинга - организация условий для более полномасштабного политического кризиса, который мог бы привести к досрочным парламентским выборам или импичменту президента".

Эксперт добавил, что количество людей, настроенных против центральной власти, на Украине большое. "Социология показывает, что более 80% граждан страны критически оценивают действия власти, оппозиционно настроены". В то же время, это не означает, что ситуация около Рады однозначно может перерасти в третий "майдан", считает Бортник, это будет зависеть от ряда факторов.

Перспективы третьего "майдана"

"Первый фактор - непрогнозируемый. Это любого рода эксцесс: противостояние, гибель протестующих, исчезновение лидеров, то есть те классические "черные лебеди", которые очень часто пролетали над "майданом" 2013-2014 годов - каждый раз, когда протест шел на спад, случалась какая-то эскалация", - напомнил эксперт. Вторым фактором обострения вокруг Рады Бортник назвал "готовность оппозиции идти дальше - объединяться, выдвигать следующие требования". "Это и тарифы, и борьба с коррупцией в окружении президента, и досрочные парламентские выборы, и, как минимум, принятие закона об импичменте президента", - пояснил он.

Пока же, констатировал политолог, это просто хорошо организованная политическая акция, "но чтобы она трансформировалась в "майдан", то есть в противостояние между обществом или хотя бы частью общества и властью, нужен или национальный детонатор, или повышение накала, что может дать только выдвижение более серьезных требований со стороны оппозиции".

Фактор главы МВД Украины

Особую роль в нынешнем протесте может сыграть личность министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который, как считает Бортник, "в случае эскалации, скорее всего, перейдет на сторону протестующих, причем достаточно быстро, и это пугает президента". Это связано, пояснил он, с "двузначностью" позиции министра. "С одной стороны партия "Национальный корпус", которую связывают с Аваковым, выступает на стороне митингующих, с другой, мы видим столкновения силовиков, которыми руководит Аваков, с участниками протеста", - констатировал Бортник. Таким образом, отметил он, "Аваков находится не однозначно на стороне президента, и в его интересах, как минимум, ослабление главы государства".

На данный момент, по словам аналитика, глава МВД Украины, который является членом "Народного фронда" (лидер - экс-премьер-министр Арсений Яценюк), "ищет свою политическую нишу для следующего политического цикла, потому что "Народного фронта" не будет в парламенте из-за низкого рейтинга". "Эта ниша для Авакова находится в оппозиции - у Юлии Тимошенко или других политических партий, поэтому можно констатировать, что он только условно лоялен к власти, но это не та лояльность, которая даже была у [экс-главы МВД Виталия] Захарченко к Януковичу", - резюмировал Бортник, добавив, что ситуация с противостоянием для Авакова - "больше политическая игра с ожиданием того, кто победит в этом противостоянии, и он встанет на сторону победившего".