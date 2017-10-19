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Источник: представитель МИД Южной Кореи обсудит в Москве 6-сторонние переговоры по КНДР

Международная панорама
19 октября, 12:25 дата обновления: 19 октября, 12:38 UTC+3

Ли Сан Хва является также главой южнокорейской делегации на этих переговорах

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава департамента МИД Республики Корея по вопросам ядерной программы КНДР Ли Сан Хва прибудет в Москву для обсуждения возможности шестисторонних переговоров вокруг ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил ТАСС в четверг информированный дипломатический источник.

"Глава бюро МИД Южной Кореи по вопросам ядерной программы КНДР Ли Сан Хва, который прибудет в Москву 19-21 октября для участия в конференции по нераспространению, планирует обсудить возможность организации шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова", - сказал собеседник.

Ли Сан Хва является также главой южнокорейской делегации на шестисторонних переговорах.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. После обострения ситуации на полуострове ряд стран, в том числе Россия и Южная Корея, выступили за возобновление диалога в этом формате.

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