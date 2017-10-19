Шрёдер считает, что Россия и ЕС должны покончить с санкционным режимом

ВЕРОНА /Италия/, 19 октября. /ТАСС/. Россия и Евросоюз должны покончить с санкционным режимом, заявил председатель совета директоров "Роснефти", федеральный канцлер Германии (в 1998-2005 годах) Герхард Шрёдер.

"Нужно улучшить отношения между Евросоюзом и Россией. Нам это нужно, абсолютно. Нужно покончить с этим санкционным режимом", - сказал он, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне.

По словам Шрёдера, в более слабой России заинтересованы США. "А интерес Европы и Германии в том, чтобы Россия процветала. На это две причины: нам нужен рынок, особенно Германии, и нам нужны ресурсы для нашей промышленности", - сказал он.

"Есть страны в мире, в частности США, которые считают, что можно изолировать Россию. И это с политической точки зрения просто бессмыслица", - добавил он.