Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шрёдер считает, что Россия и ЕС должны покончить с санкционным режимом

Международная панорама
19 октября, 12:29 UTC+3 ВЕРОНА /Италия/ 19, октября. /ТАСС

По словам федерального канцлера Германии, в более слабой России заинтересованы США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕРОНА /Италия/, 19 октября. /ТАСС/. Россия и Евросоюз должны покончить с санкционным режимом, заявил председатель совета директоров "Роснефти", федеральный канцлер Германии (в 1998-2005 годах) Герхард Шрёдер.

"Нужно улучшить отношения между Евросоюзом и Россией. Нам это нужно, абсолютно. Нужно покончить с этим санкционным режимом", - сказал он, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне.

По словам Шрёдера, в более слабой России заинтересованы США. "А интерес Европы и Германии в том, чтобы Россия процветала. На это две причины: нам нужен рынок, особенно Германии, и нам нужны ресурсы для нашей промышленности", - сказал он.

"Есть страны в мире, в частности США, которые считают, что можно изолировать Россию. И это с политической точки зрения просто бессмыслица", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шрёдер, Герхард
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
5
СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море
6
Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама