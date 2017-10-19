Москва и Тегеран обсудили дальнейшие действия по выполнению СВПД

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия и Иран обсудили дальнейшие действия в плане выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявили в четверг в МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи.
"Рассмотрены задачи дальнейшей координации действий России и Ирана в интересах сохранения СВПД и развития двустороннего сотрудничества", - отметили в дипведомстве.