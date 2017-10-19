Экс-президент Афганистана: увеличение воинского контингента США не решит проблемы в стране

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Отправка дополнительного воинского контингента США в Афганистан в соответствии с новой американской стратегией не позволит решить проблемы терроризма и экстремизма в этой стране. Об этом ТАСС в четверг заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай на полях 14-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Несмотря на многолетнее присутствие американских войск в стране, уровень экстремизма и терроризма вырос, отметил Карзай. "Сейчас в Афганистане появилась ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), поэтому усиление американского присутствия в стране не является выходом из ситуации", - заявил бывший президент Афганистана, отметив, что выступает категорически против увеличения контингента.

В августе президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Отныне Вашингтон не будет сообщать о численности своего воинского контингента в этой стране и оглашать планы начала или окончания военных операций. В сентябре минобороны США подтвердило отправку еще 3 тыс. военных в Афганистан.

В октябре постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон сообщила, что Вашингтон запросил НАТО послать в Афганистан еще 1 тыс. военных для усиления миссии альянса "Решительная поддержка" (Resolute support).