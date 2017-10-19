Эксперт: Украина покрывает дефицит внешней торговли за счет трудовых мигрантов

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Украина наращивает дефицит внешней торговли товарами, который частично покрывается за счет средств, привезенных трудовыми мигрантами. Об этом заявил в четверг украинский эксперт в сфере экономики Александр Охрименко.

"Такой себе парадокс. Экономика Украины всячески пытается нарастить экспорт, но в итоге это приводит к росту дефицита внешней торговли, который потом приходится перекрывать за счет денег, привезенных гастарбайтерами", - заявил он в статье для интернет-портала "112 Украина". Дефицит внешней торговли товарами по итогам девяти месяцев 2017 года составляет около $4 млрд и продолжает расти, сообщил он со ссылкой на оперативную информацию Государственной фискальной службы страны.

Охрименко считает, что Украина "попала в ценовую ловушку, из которой не так просто выбраться". "Как только растет экспорт зерна или продуктов питания, требуется все больше и больше солярки и минеральных удобрений. То же касается и производства металла. Нужно больше газа, кокса, это все импортное теперь для Украины", - подчеркнул экономист. Необходимо наращивать экспорт не чугуна, а двигателей и оборудование для АЭС, но это маловероятно, добавил он. "Сегодня частично Украину спасает выполнения старых заказов, а вот будут новые - это большой вопрос", - отметил эксперт.

Ключевыми экспортными товарами традиционно выступает сельскохозяйственная продукция и продукты питания (около 40% от всего экспорта), металлы и изделия из них, продукция машиностроения. Лидерами импорта являются природный газ и нефтепродукты, а также минеральные удобрения, легковые автомобили и сельхозтехника. "Кто больше покупает украинского экспорта? Ответ: Россия. Примерно 9,5% всего украинского экспорта приходится на Россию. При этом Россия является главным поставщиком импортных товаров на Украину. Доля России в импорте Украины составляет около 14%", - сообщил Охрименко. Эксперт отметил, что за восемь месяцев импорт из России на Украину вырос на 37% по сравнению с прошлым годом, а экспорт с Украины в РФ вырос на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель страны Наталья Микольская сообщала в беседе с ТАСС 5 октября, что РФ является естественным торговым партнером Украины, поэтому рост взаимного экспорта и импорта в 2017 году обусловлен объективными факторами. По словам торгпреда, если в 2016 году наблюдалось значительное падение экспорта с Украины в РФ, то в текущем году имеет место возобновление поставок товаров.