СМИ: Ли Чжаньшу может возглавить парламент Китая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 октября. /ТАСС/. Близкий сторонник китайского лидера Си Цзиньпина - нынешний глава Канцелярии ЦК КПК (аналог администрации главы государства) Ли Чжаньшу, как ожидается, в марте следующего года будет выдвинут на пост председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган). Об этом сообщила в четверг электронная версия гонконгской газеты South China Morning Post, которая ссылается на осведомленные источники в Пекине.

Согласно их сведениям, Ли Чжаньшу по итогам XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в следующую среду войдет в обновленный состав Постоянного комитета Политбюро (ПК ПБ) ЦК КПК - высшего звена партии.

Ранее большинство наблюдателей были склонны полагать, что этому 67-летнему политику достанется пост главы партийной спецслужбы - Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины - вместо 69-летнего Ван Цишаня, преодолевшего негласный пенсионный порог в 68 лет. Однако два осведомленных источника сообщили, что ему уготован более высокий пост - председателя ПК ВСНП (парламента). "Ли Чжаньшу заменит Чжан Дэцзяна", - утверждает источник, хорошо знакомый с предстоящим раскладом сил. Таким образом, он войдет в тройку наиболее важных политических фигур страны.

Что касается главы партийного антикоррупционного органа, то этот пост источники газеты прочат еще одному стороннику Си Цзиньпина, 60-летнему Чжао Лэцзи - нынешнему руководителю Организационного отдела ЦК КПК. Ожидается, что и он тоже попадет в новый состав ПК Политбюро. "Учитывая возраст Чжао Лэцзи, он может провести два срока в ПК ПБ, его роль в партии будет расти", - отметил источник.

В минувшую среду в Пекине открылся XIX съезд Компартии Китая. Форум продлится до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что во время съезда будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.